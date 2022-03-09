Під санкції потрапили білоруські банки.

Рада Європейського Союзу затвердила нові секторальні санкції проти Російської Федерації через напад на Україну. Обмеження вводяться і проти Білорусі.

Про це йдеться в заяві Ради ЄС.

"Цими додатковими секторальними санкціями ми посилаємо потужний сигнал: неспровокована і необґрунтована збройна агресія проти України режиму Путіна за підтримки Лукашенка коштуватиме їм дорого. Ми закриваємо прогалини введених раніше санкцій і застосовуємо нові заходи проти фінансового сектора Білорусі", - заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

Які санкції погодили:

обмеження доступ до SWIFT банкам Білорусі - "Белагропромбанку", "Дабрабит" і "Банку Розвитку" та їх дочірнім компаніям;

заборонені транзакції з Центральним банком Білорусі;

заборонено лістинг і Послуги щодо акцій білоруських держпідприємств на торгових майданчиках ЄС з 12 квітня;

заборонено розміщення депозитів більш ніж в 100 тисяч євро від резидентів Білорусі в ЄС, ведення рахунків білоруських клієнтів центральними депозитаріями і продаж номінованих в Євро цінних паперів;

заборона на ввезення Євро в Білорусь.

Крім того, вводяться обмеження на постачання в РФ товарів морської навігації і радіокомунікацій.

Також розширено санкційний список юросіб та організацій. На них поширюються обмеження щодо інвестицій, цінних паперів та фінансових інструментів. Крім цього, в ЄС уточнили поняття "цінних паперів, що переводяться", щоб обмеження охоплювали криптоактиви.

Серед чиновників та бізнесменів, які потрапили під санкції, виявилися:

голова ради директорів ТМК Дмитро Пумпянський та члени його сім'ї;

голова правління ПАТ "Сібур Холдинг" Дмитро Конов;

президент Marathon group (один з акціонерів "Магніта") Олександр Винокуров;

президент "Ростелекому" Михайло Осеєвський;

гендиректор "Аерофлоту" Михайло Полубоярінов;

гендиректор АТ ОХК "Уралхім" Дмитро Мазепін;

гендиректор "Фосагро" Андрій Гур'єв.

Повний список чиновників та бізнесменів, які потрапили під санкції:

Як раніше повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо посилення санкцій проти Росії.

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