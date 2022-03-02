Він назвав президента РФ військовим злочинцем.

Мер Вільнюса Ремігіс Шимасюс зробив напис "Путін, тебе чекає Гаага" на дорозі навпроти російського посольства в Литві.

Про це пише Reuters.

Шимасюс заявив, що військові злочинці повинні опинитися в Гаазі.

"Наше місто завжди підтримує мистецтво, особливо мистецтво, яке несе в собі послання миру", - сказав він.

Фотограф Міндаугас Дулінскас поділився в Facebook фотографією, на якій можна побачити напис "Російський корабель, йди на*уй". Його написали на даху "Будинку Москви" у Вільнюсі.

Нагадаємо, 24 лютого стало відомо, що російські війська захопили український острів Зміїний у Чорному морі, внаслідок чого загинуло 13 прикордонників. До острова підійшли два російських військових кораблі-крейсер "Москва" і патрульний корвет "Василь Биков", і запропонували бійцям Ізмаїльського прикордонного загону, які перебували на острові, здатися. Бійці відмовилися.

Згідно запису радіодіалогу між ними, українські прикордонники отримали повідомлення: "я російський військовий корабель. Пропоную скласти зброю і здатися, щоб уникнути кровопролиття і невиправданих жертв. В іншому випадку по вас буде завдано бомбово-штурмового удару. Як зрозуміли, прийом?".

Українці відповіли: "російський корабель, йди нах*й".

Пізніше у ВМС ЗСУ повідомили, що українські військовослужбовці з острова Зміїний живі і знаходяться в полоні.

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