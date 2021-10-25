Головною вимогою активістів є припинення репресій, звільнення всіх політичних в'язнів і незаконно заарештованих у Білорусі.

Білоруське об'єднання робітників оголосило про початок загальнонаціонального страйку з 1 листопада.

Про це повідомляє Nexta.

"Ми відстоювали свої права рік. Ми виставляли ультиматуми, виходили на марші, влаштовували пікети і голодування. Але навіть після цього нас ігнорували. Пора зробити наступний крок. Це вже не просто боротьба за голоси. Це боротьба за наші права, за повернення гордого звання "робітник", за звільнення наших друзів і близьких з в'язниць", - йдеться в повідомленні.

До страйку закликав Сергій Дилевський - білоруський активіст, голова страйкому Мінського тракторного заводу, член президії Координаційної ради з організації процесу подолання політичної кризи, який покликаний координувати передачу політичної влади в Білорусі в контексті протестів в Білорусі у 2020 році, що відбулися після президентських виборів.

Активісти висунули владі 10 вимог:

1. Припинення репресій, звільнення всіх політичних в'язнів і незаконно заарештованих.

2. Приведення зарплат, стипендій і пенсій у відповідність з реальною економічною ситуацією в країні.

3. Початок прямих переговорів між владою і демократичними силами з обов'язковою участю робочих лідерів про проведення нових президентських і парламентських виборів для вирішення політичної та економічної кризи.

4. Відновлення звільнених працівників, виключених студентів і гарантії безпечного повернення всіх громадян, які залишили країну через репресії.

5. Реалізація права на діяльність незалежних профспілок, у тому числі на створення нових.

6. Реалізація конституційного права громадян на вільне пересування.

7. Реалізація права громадян на захист від COVID-19, у тому числі шляхом вакцинації міжнародно визнаними вакцинами. Захист прав медиків.

8. Реалізація конституційного права на свободу слова. Негайне звільнення всіх журналістів і блогерів.

9. Нормалізація відносин з країнами-сусідами. Припинення "гібридної" міграції.

10. Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу.

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Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ Білорусі раніше заявило, що планує притягати білорусів до кримінальної відповідальності за підписку на Telegram-канали та чати, визнані екстремістськими.

Покарання за статтею про екстремізм передбачає до 7 років позбавлення волі. Відповідну постанову 12 жовтня схвалив білоруський уряд.

У списку визнаних "екстремістськими" каналів є не тільки опозиційні групи, а й медіа. У жовтні 2020 року суд у Мінську визнав екстремістським Telegram-канал NEXTA, на який підписані майже 990 тисяч людей. У серпні аналогічні дії зроблені проти каналів закритого владою новинного порталу Tut.by і запущеного його колишніми співробітниками нового видання Zerkalo.io.

Автор: Денис Прядко