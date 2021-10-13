Максимальне покарання - до 7 років позбавлення волі.

У Білорусі почнуть запроторювати до тюрми за підписку на опозиційні Telegram-канали. Там запровадили кримінальну відповідальність за те, що людина є читачем чатів та каналів, які визнані "екстремістськими".

Про це повідомило Головне управління міністерства боротьби з організованою злочинністю і корупцією, передає "Радіо Свобода".

Зазначається, що значна частина каналів, визнаних судами в країні екстремістськими, належить опозиції.

Силовики пов’язують свої нові можливості з ухваленою 12 жовтня постановою білоруського уряду "Про заходи протидії екстремізму і реабілітації нацизму". У МВС заявили, що документ дозволяє їм визнати групи в месенджерах і соціальних мережах незареєстрованими групами громадян, які здійснюють екстремістську діяльність.

Таким людям загрожує максимальне покарання до 7 років позбавлення волі, заявили у відомстві. Лайк, підписка, а потім тюрма - у Білорусі вирішили піти радикальним шляхом.

Читайте такожУ Німеччині розслідують роль "головного контрабандиста" Лукашенка у "справі мігрантів" - BildУ списку визнаних "екстремістськими" каналів є не тільки опозиційні групи, але і медіа. У жовтні 2020 року суд у Мінську визнав екстремістським Telegram-канал NEXTA, на який підписані майже 990 тисяч людей. У серпні аналогічні дії вжиті проти каналів закритого владою новинного порталу Tut.by і запущеного його колишніми співробітниками нового видання Zerkalo.io.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Білорусі, де можна зробити щеплення тільки російською вакциною "Супутник V" або препаратом китайської Sinopharm, з'явилися "вакцинні" тури в Україну.

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Автор: Тетяна Герасименко