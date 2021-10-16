"Екстремістськими" в Білорусі визнані понад 100 телеграм-каналів, їхні автори публікували інформацію про протести 2020 року і критикували владу.

Суд у Мінську визнав екстремістським Telegram-канал колишньої кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської, на яку підписані понад 101 тисяча людей.

Про це повідомив підрозділ білоруської міліції, який відповідає за боротьбу з організованою злочинністю і корупцією, передає "Радіо Свобода".

"Зберігання екстремістських матеріалів, а так само підписка на Telegram-канали та чати, визнані екстремістськими, тягне за собою відповідальність", – ідеться в повідомленні.

У міністерстві внутрішніх справ Беларусі заявили, що вже виявили людей, які є адміністраторами і найбільш активними підписниками таких Telegram-каналів і чатів. "Екстремістськими" в Білорусі визнані понад 100 телеграм-каналів, їхні автори публікували інформацію про протести 2020 року і критикували владу.

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Як повідомляв УНІАН, міністерство внутрішніх справ Білорусі раніше заявило, що планує притягати білорусів до кримінальної відповідальності за підписку на Telegram-канали та чати, визнані екстремістськими. Покарання за статтею про екстремізм передбачає до 7 років позбавлення волі. Відповідну постанову 12 жовтня схвалив білоруський уряд.

Світлана Тихановська була основною суперницею Олександра Лукашенка на виборах президента 9 серпня 2020 року, але після голосування виїхала до Литви через тиск силовиків. 16 жовтня 2020 року білоруська влада повідомила, що Тихановська оголошена в міждержавний розшук. Проти неї в Білорусі порушено кілька кримінальних справ.

Автор: Тетяна Герасименко