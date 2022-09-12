Рішення прийнято для пришвидшення пропуску автобусів та вантажівок.

З 15 вересня 2022 року КПП "Ужгород" припиняє оформлення осіб, які прямують у Словаччину пішки.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

"З 00:00 15 вересня 2022 року в пункті пропуску "Ужгород" оформлення осіб, які прямують у Словаччину пішки, буде припинено. Рішення прийнято для пришвидшення пропуску автобусів та вантажівок", – наголошує ДПСУ.

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Громадян закликають планувати свій маршрут заздалегідь з урахуванням цієї інформації.

Зазначимо, згідно з інформацією на сайті Держприкордонслужби, загалом безпосередньо на кордоні між Україною та Словаччиною працюють 5 контрольно-пропускних пунктів:

Малі Селменці – Вельке Слеменце , пішохідний та для велосипедистів, пасажирський (громадяни України, Словацької Республіки та держав Європейського економічного простору)

, пішохідний та для велосипедистів, пасажирський (громадяни України, Словацької Республіки та держав Європейського економічного простору) Малий Березний – Убля , автомобільний, пішохідний та для велосипедистів, вантажний та пасажирський до 3,5 тонн

, автомобільний, пішохідний та для велосипедистів, вантажний та пасажирський до 3,5 тонн Ужгород – Вишнє-Нємецьке , автомобільний міжнародний, пасажирський та вантажний

, автомобільний міжнародний, пасажирський та вантажний Павлове – Матьовце, залізничний міжнародний, вантажний

залізничний міжнародний, вантажний Чоп (Страж) – Чієрна над Тисою , залізничний міжнародний, пасажирський та вантажний

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2022 року у Львівській області відновили автомобільний рух на прикордонному пункті "Краківець – Корчова", що був зупинений з червня.