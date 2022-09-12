З 15 вересня 2022 року КПП "Ужгород" припиняє оформлення осіб, які прямують у Словаччину пішки.
Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
"З 00:00 15 вересня 2022 року в пункті пропуску "Ужгород" оформлення осіб, які прямують у Словаччину пішки, буде припинено. Рішення прийнято для пришвидшення пропуску автобусів та вантажівок", – наголошує ДПСУ.
Громадян закликають планувати свій маршрут заздалегідь з урахуванням цієї інформації.
Зазначимо, згідно з інформацією на сайті Держприкордонслужби, загалом безпосередньо на кордоні між Україною та Словаччиною працюють 5 контрольно-пропускних пунктів:
- Малі Селменці – Вельке Слеменце, пішохідний та для велосипедистів, пасажирський (громадяни України, Словацької Республіки та держав Європейського економічного простору)
- Малий Березний – Убля, автомобільний, пішохідний та для велосипедистів, вантажний та пасажирський до 3,5 тонн
- Ужгород – Вишнє-Нємецьке, автомобільний міжнародний, пасажирський та вантажний
- Павлове – Матьовце, залізничний міжнародний, вантажний
- Чоп (Страж) – Чієрна над Тисою, залізничний міжнародний, пасажирський та вантажний
Як повідомляв УНІАН, у серпні 2022 року у Львівській області відновили автомобільний рух на прикордонному пункті "Краківець – Корчова", що був зупинений з червня.