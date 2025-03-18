У МЗС заявили, що просто хочуть замінити лампочки.

Ввечері у вівторок, 18 березня, біля посольства Сполучених Штатів Америки у Москві почали демонтаж Z-інсталяцій на підтримку війни проти України.

Як повідомляють російські Telegram-канали, роботи почалися одразу після телефонної розмови американського президента Дональда Трампа і кремлівського правителя Путіна. На опублікованих відео можна побачити переміщення написів "ZVO" та "Мы вместе".

Вже після того, як ролики облетіли мережу, Telegram-канал "Осторожно, новости" написав, що робітники прибирають літери, щоб "помити їх". Водночас у речниці міністерства закордонних справ РФ Марії Захарової інша версія: "Лампочки міняють. Щоб видніше було".

Переговори Трампа і Путіна

Нагадаємо, сьогодні відбулася телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та кремлівським правителем Путіним. Вони була присвячена обговоренню припинення вогню на російсько-українському фронті.

Путін відмовився від повного припинення вогню, але погодився на 30-денне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

Трамп назвав розмову "хорошою і продуктивною", зазначивши, що вони обговорили багато аспектів мирної угоди, включаючи бажання обох сторін припинити втрати серед військових.

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