Неподалік помітили автомобіль із "ракетою".

Увечері в п'ятницю, 19 липня, біля посольства Сполучених Штатів Америки в Москві влаштують концерт-мітинг.

Співак-пропагандист Ярослав Дронов (відомий як "Шаман") опублікував звернення до росіян, у якому поскаржився на блокування його YouTube-каналу. "Америка заблокувала мій канал просто за те, що я - рускій. І сьогодні ввечері я готовий їм на це відповісти", - сказав він.

Кремлівські політтехнологи вважають, що пісні "Шамана" мають "викрити американський імперіалізм" і донести до уряду США "протест звичайних росіян" проти блокування користувачів із РФ, пише проект ВЧК-ОГПУ.

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За даними журналістів, учасників і глядачів ретельно підбирали структури московської мерії. Так, на мітинг можна буде пройти тільки за паспортом, із заготовленими плакатами і кричалками. Оплатять усе "структури, які бажають сподобатися владі".

Чим відомий Шаман

Російський співак активно підтримує і виправдовує повномасштабне вторгнення Росії в Україну. За це він потрапив до санкційних списків країн Європейського союзу та Канади.

Минулого року Дронов став довіреною особою Путіна на президентських виборах. Також він відвідував окуповані території України, заявляючи, що звучання його пісень "у Новоросії і на Донбасі наповнене особливим змістом".

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