Інцидент стався незадовго до дострокових парламентських виборів у Словаччині, які відбудуться 30 вересня.

У Братиславі сталася бійка між колишнім прем'єр-міністром Словаччини Ігорем Матовичем та екс-главою МВС Робертом Калиняком.

Як повідомляє Pravda.sk, інцидент стався перед будівлею парламенту під час прес-конференції на тему нелегальної міграції, яку організувала партія Smer-SD.

Лідер партії OL'ANO ігор Матович під'їхав до місця прес-конференції на машині з підсилювачами звуку. Сутичка між Матовичем та Калиняком сталася після того, як колишній міністр внутрішніх справ хотів вирвати з рук екс-прем'єра мікрофон. Матович хотів вийти з машини через те, що учасники прес-конференції намагалися вимкнути його динамік.

Матович нагадав представникам Smer, що саме їхній уряд схвалив видачу документів на перебування іноземців у Словаччині.

Представники Smer спробували прикрити машину, на якій приїхав Матович, транспарантом з написом "Уряд Словацької Республіки, закрийте кордони". Перш ніж стався сам інцидент, Калиняк звернувся до голови Smer Роберта Фіцо і запитав його, чи може той піти і "подбати" про Матовича. Також прозвучали слова "дайте йому пігулок".

Матович штовхнув Калиняка ногою в груди. "Це моя власність. Надайте це мені! Ви продали державу", - кричав Матович, за що отримав удар в обличчя.

Згодом у бійку втрутився міський поліцейський, заспокоїв Калиняка та відштовхнув його. Він запропонував Матовичу поїхати.

"Ви корумповані злодії, ви зруйнували Словаччину. Двісті тисяч людей були змушені залишити Словаччину через вас", - сказав Матович, дійшовши до мікрофона.

Ситуація в Словаччині

Інцидент стався незадовго до дострокових парламентських виборів у Словаччині, які відбудуться 30 вересня.

Президент Словаччини Зузана Чапутова стурбована тим, що після майбутніх парламентських виборів зовнішньополітична позиція країни може стати схожою на позицію угорського прем'єра Віктора Орбана.

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