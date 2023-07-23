Після конфлікту кілька людей звернулись за медичною допомогою.

У Білій Церкві Київської області стався конфлікт через російську музику, яку гучно слухав водій автомобіля "Mercedes". Усе завершилося бійкою, після якої кілька людей звернулися за медичною допомогою.

Як повідомляє поліція Київщини, сварка через музику російських винонавців виникла майже опівночі на масиві Таращанському.

"Згодом між мешканцями прилеглих будинків та порушниками зав'язалася бійка, в результаті четверо людей звернулись за медичною допомогою. У однієї з жінок травмована рука", - розповіли в поліції.

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Зазначається, що за фактом завдання тілесних ушкоджень середньої тяжкості слідчі Білоцерківського управління поліції розпочали кримінальне провадження та встановлюють усі обставини інциденту. Стаття передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Скандали через пісні росіських співаків, які підтримують війну проти України

Як повідомляв УНІАН, раніше в Білій Церкві на Київщині вже був конфлікт через російську музику. Так, в караоке один з відвідувачів додумався співати російських пісень, у тому числі й пісню Гаріка Сукачова про "улюблену" Москву. Нагадаємо, Сукачов неодноразово висловлювався на підтримку бойовиків "ЛДНР".

Інший подібний скандал трапився в кафе "Дубровка", що в Погребах під Києвом. Там відвідувачі не знайшли адекватних альтернатив і співали пісні прихильника війни проти України Григорія Лепса. На чоловіка та жінку, які співали пісні Лепса у кафе під Києвом, склали адмінпротоколи за дрібне хуліганство.

А в Боярці на Київщині молода пара під час прогулянки прослуховувала музику російських виконавців. Це не сподобалося перехожій, яка йшла позаду пари та спостерігала за українцями. Після сварки з чоловіком з приводу російського репу, вона заявила на нього в поліцію.

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