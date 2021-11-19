Білорусь заявила про готовність відновити рух на цьому прикордонному переході.

Мінськ заявив, що біженці покинули табір, розгорнутий на території контрольно-пропускного пункту на білорусько-польському кордоні "Кузьниця-Брузгі".

Про це йдеться у листі Білорусі, надісланому правоохоронним органам Польщі.

Напередодні Польща поставила Білорусі ультиматум, щоб та стабілізувала ситуацію на прикордонному переході, оскільки останніми днями сталося багато актів агресії проти польських офіцерів.

Білоруська сторона у відповідь 19 листопада надіслала лист, заявивши, що на території КПП більше немає людей, які могли б становити загрозу для польських служб.

Читайте такожСаакашвілі звернувся за допомогою до влади СШАПредставник державного прикордонного комітету Республіки Білорусь, генерал Анатолій Лаппо підкреслив, що більшість іноземців покинули транспортно-логістичний центр "Кузьниця-Брузгі", стихійно розміщений у лісі біля кордону.

Інші вилетіли учора, 18 листопада, евакуаційним рейсом з Мінська в Ірак.

Білорусь заявила про готовність відновити рух на цьому прикордонному переході.

Відзняті польськими службами кадри з місця КПП підтверджують, що біженці покинули стихійний табір, організований силовиками Лукашенка.

Міграційна криза на кордоні Білорусі та ЄС

Як повідомляв УНІАН, з кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі. В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку.

Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні.

Україна посилила охорону кордону у зв'язку із цією ситуацією. Зокрема, уряд виділив Державній прикордонній службі України 21 млн грн для інженерно-технічного облаштування державного кордону з метою зміцнення обороноздатності держави.

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Автор: Яна Ставська