Рішення пояснили навантаженням на житло, систему охорони здоров'я і школи в деяких містах.

Уряд Норвегії оголосив, що більше не буде автоматично надавати притулок усім українцям. Відтепер заявки біженців із західних областей України розглядатимуть в індивідуальному порядку.

Міністр юстиції Емілія Енгер Мель повідомила, що за час повномасштабної війни Норвегія, населення якої складає 5,6 мільйона людей, прийняла близько 85 тисяч українців. "Ми не можемо прийняти непропорційно велику частку переміщених осіб у порівнянні з країнами Північної Європи", - цитує її RTE.

Тепер імміграційні органи в індивідуальному порядку розглядатимуть запити про надання притулку від жителів Львівської, Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської та Рівненської областей. Країна вважає ці регіони безпечними. Також Енгер Мель заявила, що серед українських шукачів притулку зростає частка чоловіків, зокрема призовного віку.

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Українці в Норвегії

На початку повномасштабної війни влада країни ухвалила рішення надавати притулок усім громадянам України, які його потребували. Згодом вони почали поступово посилювати умови отримання допомоги.

На початку року стало відомо, що країна може припинити надавати фінансову підтримку біженцям, які відмовилися жити у приймальних центрах.

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