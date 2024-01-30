Українським біженцям доведеться подбати про своє працевлаштування.

Норвегія планує запровадити суворіші правила для українських біженців. Як повідомляють ЗМІ, йдеться, зокрема, про скорочення фінансової допомоги. Заходи торкнуться насамперед українців, які проживають у приватних будинках, а не у приймальних центрах.

"Уряд не хоче більше надавати фінансову допомогу українцям, які вирішили не жити у приймальних центрах. Нові правила спрямовані на те, щоб підштовхнути українців влаштуватися на роботу та забезпечити себе", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Норвегія продовжує надавати тверду підтримку Україні у вигляді фінансової допомоги та військових внесків, але водночас прагне привести умови для біженців у більшу відповідність до умов інших країн Північної Європи.

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Коментуючи нові заходи, норвезький міністр праці та соціальної інтеграції Тоньє Бренна заявила, що велика кількість українців призводить до посилення тиску на муніципалітети. Чиновниця також наголосила: для того, щоб країна могла пропонувати належні послуги, заходи необхідно посилити.

"Щоб продовжити контрольований прийом переміщених осіб з України та забезпечити належну пропозицію послуг у муніципалітетах, ми пропонуємо нові заходи, які посилюють пільги та послуги. Рівень прибуття має бути стійким із часом. Ми, як і раніше, повинні мати контроль над імміграцією та інтеграцією", - сказала вона.

Передбачається, що Норвегія більше не покриватиме витрати на домашніх тварин новоприбулих українських біженців. Планується запровадити вимогу про 12-місячне проживання для отримання права на одноразову допомогу, зміни торкнутися допомоги для бездітного подружжя тощо.

За словами міністра юстиції Норвегії Емілі Мель, уряду необхідно безпечно контролювати потік біженців.

"Ми повинні уникати того, щоб тиск на муніципалітети ставав настільки сильним, що підтримка допомоги Україні могла бути поставлена під сумнів", - сказала Мель.

Крім того, визнаючи потенціал українських біженців як робочу силу, Норвегія хоче підштовхнути їх до працевлаштування та забезпечення себе.

Відповідно до нових змін, які, як очікується, набудуть чинності найближчим часом, українці в Норвегії будуть зобов'язані витрачати щонайменше 15 годин на тиждень на діяльність, орієнтовану на роботу. Ця вимога може бути виконана, зокрема, через практичну роботу на умовах повної або часткової зайнятості.

Українські біженці в Європі - останні новини

Нідерландська партія BBB запропонувала відправити українських біженців назад - у ті частини своєї країни, яких зараз не торкнулися війни. Депутат ВВВ Мона Кейзер заявила, що Нідерланди не можуть розмістити всіх охочих. Вона наголошує, що з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну минуло майже два роки й за цей час Нідерланди прийняли десятки тисяч українців. Депутат, зокрема, пропонує відправити українців на "відносно стабільний" захід.

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