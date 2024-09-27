араз приблизно 650 000 осіб отримують цю допомогу.

ООН не має достатньо коштів для допомоги українцям цієї зими на тлі того, що понад половина потужностей України з виробництва електроенергії знищена.

"Рівень фінансування таких організацій, як наша, занадто низький для цієї пори року", — повідомила представниця агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН) Кароліна Ліндхольм Біллінг, пише "Суспільне".

Наразі це агентство має лише 47% коштів, необхідних для допомоги мільйонам українців, які постраждали чи переїхали через війну. Минулого року цей показник становив 70%.

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Зараз в Україні близько 3,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб, однак знищення інфраструктури та активізація окупантів спричиняють нові переміщення населення.

"Майже 99 тисяч людей, наприклад, евакуювалися або покинули прифронтові села в Донецькій області з 1 серпня", – пояснила Біллінг.

Як додається, УВКБ ООН співпрацює з українськими організаціями, щоб забезпечити підтримку ВПО та надати допомогу найбільш вразливим групам населення, зокрема перед настанням зими. Зараз приблизно 650 000 осіб отримують цю допомогу.

Українські біженці - останні новини

Як повідомляв УНІАН, нещодавно кількість біженців у Німеччині оновила історичний максимум. На даний момент у країні проживає 3,48 млн людей у статусі біженця чи претендента на отримання притулку.

Влада Шотландії нещодавно різко почала економити на біженцях з України - тепер вони мають платити за їжу, яка раніше була безкоштовною.

Згідно з опитуванням, більшість чехів проти прийому нових біженців з України.

Вчора стало відомо, що Норвегія почала відмовляти у тимчасовому захисті деяким українським біженцям. Вони або походять з "безпечних" регіонів, або не проживали в Україні на момент початку повномасштабної війни.

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