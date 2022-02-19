Державний секретар Блінкен і міністр закордонних справ Лавров повинні зустрітися 24 лютого у Європі.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров мають зустрітися 24 лютого, якщо до цієї дати не буде воєнних дій РФ проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден сказав під час звернення стосовно ситуації на кордонах Росії і України.

"Минулого вечора Росія погодилась, що державний секретар Блінкен і міністр закордонних справ Лавров повинні зустрітися 24 лютого у Європі", - наголосив Байден.

"Але якщо Росія здійснить воєнні дії до цієї дати, буде чітко зрозуміло, що вони зачинять двері для дипломатії. Вони оберуть війну і вони заплатять високу ціну за такі дії. Не лише через санкції, які ми і наші союзники застосують проти Росії, а більше від гніву решти світу, який уразить їх", - заявив Байден.

Загроза нападу РФ на Україну

Наразі Росія зосередила біля України понад 100 тисяч військових, які, як побоюється Захід, Кремль може залучити до повномасштабного наступу.

РФ продовжує нарощувати наступальні позиції усупереч офіційним заявам про нібито відведення частини армії до місць постійної дислокації.

На тлі напруги на російсько-українському прикордонні наприкінці 2021 року Кремль висунув "гарантії безпеки", вимагаючи від Заходу взяти на себе юридичні зобов’язання гарантувати невступ України до НАТО.

На думку російського президента Володимира Путіна, подальші перспективи України в Альянсі можуть зашкодити нацбезпеці Росії. Він назвав це "червоними лініями" для своєї держави.

Серія переговорів між Росією та представниками США й НАТО закінчилися для Кремля провалом.