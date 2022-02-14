Сергій Лавров зазначив, що відповідь Москви на пропозицію Заходу зайняла 10 сторінок.

Влада Російської Федерації незадоволена першою частиною відповіді США щодо "гарантій безпеки". Відповідь Москви на пропозицію Заходу вже сформульована на 10 сторінках.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним у понеділок, 14 лютого.

За його словами, відповідь Вашингтона складається з двох частин.

"Перша частина реагує на три наші ключові проблеми, які ми позначили: нерозширення НАТО, нерозміщення загрозливих нам ударних озброєнь і в цілому повернення військової та військово-технічної конфігурації в Європі на позиції 1997 року, коли був підписаний Основоположний акт Росія-НАТО, в якому вперше в цьому форматі прозвучало завдання забезпечити неподільність безпеки", - заявив дипломат.

При цьому він вказав, що США дали негативну відповідь на зазначені питання, що Кремль не задовольняє.

Крім того, голова МЗС РФ заявив, що проект відповіді Москви на пропозицію Вашингтона та Брюсселя щодо "гарантій безпеки" вже сформульований на 10 сторінках.

України в НАТО - ультиматум Росії

17 грудня 2021 року російське Міністерство закордонних справ оприлюднило проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки", в якому РФ запропонувала НАТО відмовитися від прийняття України і Грузії в НАТО, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Крім того, в Кремлі захотіли, щоб США не створювали військові бази в країнах колишнього СРСР, а також не приймати ці країни в НАТО.

У зв'язку з цим 10 січня у Женеві відбувся діалог щодо стратегічної стабільності між США і РФ, 12 січня - засідання Ради НАТО-Росія, а 13 січня - засідання Постійної ради ОБСЄ.

26 січня МЗС РФ отримало від американського посла Джона Саллівана письмову відповідь на пропозицію Москви про "гарантії безпеки". При цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вказав, що США врахували позицію України у відповіді на російську пропозицію щодо "гарантій безпеки".

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