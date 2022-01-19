Сьогодні держсекретар США зустрінеться з керівництвом України.

Державний секретар США Ентоні Блінкен, який сьогодні, 19 січня, приїде до Києва, заявив, що у президента РФ Володимира Путіна ще є шанс налагодити відносини між країнами та врегулювати кризу.

Про це він сказав напередодні, передає Reuters.

Як пише ЗМІ, заява Блінкена пролунала на тлі зосередження Росією своєї багатотисячної армії біля кордону з Україною.

"Сполучені Штати не хочуть конфлікту. Ми хочемо миру", - запевнив американський чиновник.

"Президент Путін має можливість зробити кроки для деескалації цієї кризи, щоб Сполучені Штати та Росія могли підтримувати відносини, які не засновані на ворожості або кризі", - додав він.

Візит Блінкена до Києва

У вівторок стало відомо, що 19 січня до столиці України прилетить держсекретар США. У Держдепі заявили, що візит Блінкена відбудеться слідом після тижня активної дипломатії за участю Сполучених Штатів з європейськими союзниками й партнерами щодо вироблення єдиного підходу з метою усунення загрози РФ.

У Києві чиновник зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, главою МЗС Дмитром Кулебою та співробітниками американського посольства. Після України Блінкен відправиться до Німеччини.

Напередодні в Білому домі заявили, що РФ може напасти на Україну в будь-який момент.