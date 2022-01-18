У Києві 19 січня держсекретар США зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Державний департамент США повідомив програму візиту держсекретаря Ентоні Блінкена до України.

Як йдеться у повідомленні Державного департаменту США, Блінкен відвідає Київ і Берлін 19-20 січня.

Зокрема, візит держсекретаря США відбудеться услід після тижня активної дипломатії за участі Сполучених Штатів з європейськими союзниками і партнерами стосовно вироблення єдиного підходу з метою усунення загрози, яку Росія становить для України, й спільних зусиль, спрямованих на заохочення Росії обрати шлях дипломатії і деескалації в інтересах безпеки і стабільності.

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У Києві 19 січня держсекретар США зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою для того, аби "зміцнити відданість Сполучених Штатів суверенітету і територіальній цілісності України".

Також Блінкен зустрінеться з членами родин і співробітниками посольства США в Україні, аби "повідомити про зусилля Держдепартаменту стосовно планування на випадок непередбачуваних обставин, якщо Росія обере подальшу ескалацію".

Після візиту до Україну, держсекретар 20 січня відправиться у Берлін для обговорення останніх дипломатичних взаємодій з Росією і спільних зусиль для стримування подальшої агресії Росії проти України, в тому числі готовність союзників і партнерів втілити "величезні наслідки і серйозну економічну ціну для Росії".

Там Блінкен зустрінеться з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.

У повідомленні Держдепартаменту США сказано, що візит і консультації Блінкена є частиною дипломатичних зусиль, спрямованих на деескалацію напруження, яке спричинене воєнним нарощенням Росії і продовженням агресії проти України.

Нагадаємо, минулого разу Блінкен відвідував Київ у травні 2021 року.

Як повідомляв УНІАН, у Києві 19-20 січня можуть обмежити рух на дорогах у зв'язку з візитомдержавного секретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкена до України. Обмеження руху можливе в центральній частині міста, а також на деяких вулицях Дарницького району.