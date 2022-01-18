Західні розвіддані підтверджують, що Росія може спробувати вторгнутися в Україну у січні-лютому.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен завтра, 19 січня, здійснить візит до України.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило обізнане джерело у дипломатичних колах.

За словами джерела, візит Блінкена відбудеться у середу, 19 січня.

Як пише LIGA.net з посиланням на двох співрозмовників в Офісі президента, порядок денний залишається незмінним: обговорюватимуть питання безпеки, енергетики, кібербезпеки і "Північного потоку-2".

Читайте такожЕвакуація російських дипломатів: в українському МЗС роз'яснили ситуацію17 січня Зеленський зустрічався у столиці з групою сенаторів, котрі пообіцяли надати Україні летальну зброю і запровадити жорсткі санкції у разі нападу Росії.

Загроза повномасштабного нападу РФ на Україну

Після провалу на перемовинах зі США і НАТО щодо "гарантій безпеки" Росія відмовилась прибирати свої війська з кордону. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив у Москві, що Росія, мовляв, "вимушена" залишити свої війська біля України, бо "не може миритися з вторгненням НАТО".

Крім того, у МЗС РФ почали шантажувати ЄС "тяжким сценарієм" для України. Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков стверджував, що Путіну радять "покінчити" з питанням України. Деталі "сценарію" він не став уточнювати, бо навіть це може "дестабілізувати" ситуацію.

Білий дім досі не знає, що задумав Путін, проте сподівається на дипломатичне врегулювання кризи на російсько-українському прикордонні.

Російські війська Путін почав стягувати до кордонів України ще навесні 2021 року, ситуація загострилась у листопаді 2021 року. Західні й українські розвіддані підтверджують плани Кремля щодо наступу. Для нового вторгнення Росія може задіяти не менш як 100 тисяч військових. Це може статися вже взимку.

Водночас у Пентагоні зазначили, що перед наступом Росія може спробувати провести на сході України спецоперацію проти своїх же окупаційних сил, щоби мати "привід" ввести війська.

Вас також можуть зацікавити новини: