Ентоні Блінкен заявив, що всі країни G20 в цій заяві висловилися за важливість територіальної цілісності та суверенітету.

Держсекретар США Ентоні Блінкен підтримав спільну заяву лідерів G20 про війну в Україні. У документі країни не засуджують Росію за вторгнення.

"Всі країни G20 в цій заяві відстоюють важливість територіальної цілісності і суверенітету — і це ясно. Я був у кімнаті, коли всі лідери розмовляли з президентом Байденом, і з усього, що вони сказали, було цілком зрозуміло, що вони не тільки хочуть, щоб ця війна закінчилася, але вони хочуть, щоб вона закінчилася на справедливих і міцних умовах. Також було абсолютно ясно, що наслідки російської агресії відчуваються у всіх країнах "Великої двадцятки" і в усьому світі, що розвивається", — цитує Блінкена видання Politico.

При цьому він заявив, що "дуже важливо, щоб "Велика двадцятка" висловилася як єдине ціле".

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"В якійсь мірі, можливо, це G19, тому що очевидно, що Росія також присутня тут як частина G20", - вказав дипломат.

За його словами, попри слабкі формулювання в спільному комюніке цього року, лідери "Великої двадцятки" відзначили вплив війни на продовольчу безпеку на міжнародному рівні.

Саміт G20-2023 - головні новини

В заяві "Великої двадцятки" цього року Росія не називалася, але говорилося, що всі країни повинні "утримуватися від дій проти територіальної цілісності і суверенітету або політичної незалежності будь-якої держави".

Формулювання, яке західні країни закликали позначити засудженням вторгнення президента Росії Володимира Путіна в Україну, могло б також заспокоїти скарги Москви на те, що атаки на територію Росії посилилися з початку контрнаступу ЗСУ. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров брав активну участь у переговорах, які призвели до вироблення остаточного варіанту Комюніке.

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