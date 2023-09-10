Марія Захарова вже вимагає вибачень від Франції.

Російських пропагандистів не пустили на прес-конференцію президента Франції Еммануеля Макрона в рамках саміту "Великої двадцятки" в Нью-Делі. У Міністерстві закордонних справ Росії вже заявили про "французьку русофобію" та "расизм".

Відзначається, що на захід намагалася "прорватися" головна редакторка Russia News Катерина Надольська, але охорона її не пустила. На оприлюднених російськими ЗМІ кадрах видно, що чоловік відгородив пропагандистку та відмовився її пропускати, через що вона почала з ним сперечатися.

"Чому російські журналісти не можуть пройти до Макрона? Чому це неможливо? Чому тільки інші, не російські? Це дискримінація?" - допитувалася Надольська.

У свою чергу охоронець заявив, що не знає причин її недопуску на захід.

"Я не знаю, чому для вас це неможливо", – відповів чоловік.

Незабаром підійшла одна зі співробітниць прес-служби та заявила Надольській: "Ви знаєте чому".

Варто відзначити, що пропагандисти "РИА Новости" також поскаржилися, що їх не пустили на захід, пославшись на те, що зал повністю заповнений.

На скандал вже відреагувала речниця МЗС Росії Марія Захарова. Вона заявила про "расову дискримінацію" та вимагала вибачень від Парижа. При цьому вона обурилася тому, що "ніхто не завадив" кореспонденту France-Presse побувати на прес-конференції міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова на полях саміту.

"Не можемо і не будемо смиренно ігнорувати той факт, що авангард західних псевдодемократій, цього разу в особі Франції, в черговий раз явив приклад расової дискримінації і порушень основоположних принципів демократії. Мало того, що Париж розгорнув справжнє "полювання на відьом" у власному інформпросторі, фактично винищивши медійну присутність російських мовників у своєму публічному полі і створивши нестерпні умови для роботи вітчизняних кореспондентів. Тепер там не соромляться експортувати подібне нехтування плюралізмом думок і права ЗМІ за межі ареалу "колективного заходу". Тобто в країни і регіони, яким Франція десятиліттями читала моралі про демократію і свободу слова. Така політика, просочена фальшем, зарозумілістю і комплексом винятковості, в кінцевому рахунку зіграє проти її провідників. Розглядаємо те, що трапилося ще й як кричущий прояв расизму і агресивного націоналізму, оскільки в основі інциденту лежить акт дискримінації за національною ознакою", - видала Захарова.

Декларація саміту G20-2023 - головні новини

Країни "Великої двадцятки" погодили спільну декларацію на саміті в Нью-Делі. Їм вдалося досягти згоди в питанні про те, яку використовувати формулювання в спільній заяві при згадці війни в Україні.

При цьому текст доккумента був туманним та розмитим, а Росію ніхто не засудив за вторгнення в Україну, що призвело до негативних наслідків у третіх країнах.

У свою чергу президент Франції Емманюель Макрон запевнив, що спільна декларація в Індії не є "дипломатичною перемогою" РФ.

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