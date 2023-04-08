Чиновник пояснив, чому наразі не вважає доцільним розпочинати переговори.

Державний секретар США Ентоні Блінкен виключив можливість діалогу між Україною та РФ щодо припинення вогню на українському фронті. Раніше з приводу цього питання також висловився координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Блінкен заявив, що наразі для цього ще не настав час, попри певну "спокусу", яку може викликати подібна ідея. Його слова цитує Tagesschau

"Для когось ідея припинення вогню може бути спокусливою – і я це розумію. Але якщо це означає фактичну ратифікацію захоплення Росією значних українських територій, то це не буде справедливим і тривалим миром", - сказав Блінкен.

Метою переговорів має бути настання справедливого та міцного миру в Україні, однак поки що Росія не дійшла до відповідних конструктивних думок, вважає чиновник.

Він пояснив, що РФ може використати умовну паузу на фронті для того, щоб перегрупувати війська й зробити повторну спробу наступу.

Росія може посилити тиск на Захід, щоб досягти миру на власних умовах

Нагадаємо, що напередодні глава МЗС РФ Сергій Лавров під час свого дипломатичного візиту до Туреччини заявив, що Росія готова розпочати переговори про мир в Україні, однак з урахуванням власних "законних" інтересів.

Пізніше "резюме" з приводу такої заяві озвучили аналітики американського Інституту війни (ISW). Там вважать, що Росія боїться втратити території, які їй вдалося тимчасово захопити в Україні, під час очікуваного контрнаступу ЗСУ. Тому там розпочинають новий етап посилення інформаційного тиску на Захід, щоб посадити Україну за стіл переговорів.

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