У Білому домі наголосили, що готовність до переговорів з РФ має визначати українське керівництво.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі прокоментував інформацію про те, що Україна готова за певних умов вести перемовини з РФ щодо окупованого Криму, яка шириться у ЗМІ.

Як повідомляє "Укрінформ", адміністрація Сполучених Штатів підтвердила, що переговорів по Україні не може бути без України.

"Тільки президент Зеленський може визначити, чи готовий, і коли він готовий вести переговори, в якому контексті і про що. Ми вважаємо, що не може бути переговорів про Україну без України", – заявив Кірбі під час брифінгу у Вашингтоні.

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Переговори України та РФ: останні новини

У четвер, 6 квітня, лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном обговорили війну в Україні. Китайський лідер закликав "якомога швидше" відновити переговорний процес між Україною та РФ.

Крім того, FT опублікувало коментар заступника керівника Офісу президента Андрія Сибіги, який заявив, що Україна буде готова до переговорів щодо долі тимчасово окупованого Криму з Росією після успішного контрнаступу ЗСУ, коли українські захисники дійдуть до адмінкордону півострова з Херсонською областю.

Пізніше Сибіга уточнив свої слова. Він наголосив, що переговори щодо Криму є лише ймовірною опцією. Водночас мета – звільнення Криму – залишається незмінною.

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