Також Лавров поскаржився, що російська частина зернової угоди нібито "взагалі не виконуються".

Голова МЗС Росії Сергій Лавров стверджує, що Росія не проти перегорів про закінчення війни, але поставивши умову.

На брифінгу Лавров прокоментував заклики, що почастішали, від деяких країн світу, щоб РФ сіла за стіл переговорів з Україною. Їх Лавров назвав "досить неохайним прийомом".

Водночас, стверджує Лавров, його країна не проти самих переговорів, але у цих переговорах повинна враховуватися насамперед позиція Росії, що напала на Україну.

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"І президент, і інші представники РФ не раз говорили, що ми не відмовляємося від переговорів. Але переговори ці можуть бути тільки на основі врахування російських "законних" інтересів, російських "законних" занепокоєнь, які ми довгі-довгі роки викладали, позначали в діалозі з нашими західними колегами, включаючи наші відносини з НАТО", - сказав він.

Також Лавров завив, що російська частина зернової угоди нібито "взагалі не виконуються": "перепони зберігаються і навіть посилюються".

Переговори України і Росії - що відомо

Напередодні Китай відвідала французька делегація на чолі з Еммануелем Макроном. У Пекіні президент Франції зустрівся з главою КНР Сі Цзіньпінем, обидва лідери більшу частину часу присвятили пошуку шляхів врегулювання російсько-української війни.

Але, як підсумував Politico, глава Китаю свою позицію щодо України не змінив - досі вважає країну частиною Росії. В кінці Макрон і Цзіньпін обмежилися загальними фразами про необхідність миру.

В Україні ж, своєю чергою, ще раз нагадали, що готові до дипломатичного вирішення деокупації Криму з Росією після того, як ЗСУ в ході контрнаступу підійдуть до адмінкордонів півострова.

Попри жалюгідну позицію на полі бою, Росія продовжує "гнути лінію" і ставить умови Україні та Заходу про визнання російськими окупованих українських територій.

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