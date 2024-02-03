Військові США заявили, що удари завдавалися з розумінням того, що на об'єктах будуть жертви.

США завдали авіаударів по більш ніж 85 цілях в Іраку і Сирії. Ці цілі пов'язані з Корпусом вартових ісламської революції Ірану і формуваннями проіранських бойовиків.

Ці удари стали першою відповіддю на атаку на військову базу США в Йорданії. Як зазначив Голос Америки, найближчим часом американські військові продовжать операції в регіоні.

При цьому, глава МЗС Ірану Нассер Канаані заявив, що ці удари являють собою "ще одну авантюрну і стратегічну помилку, яка призведе тільки до посилення напруженості і нестабільності".

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У свою чергу влада Іраку викликала повіреного у справах США в Багдаді, щоб висловити офіційний протест. А підтримувані Іраном угруповання, заявили, що загинули 16 їх членів, включаючи бойовиків і медиків, хоча уряд країни перед цим заявив, що серед 16 загиблих були мирні жителі.

За словами директора Сирійської обсерваторії з прав людини Рамі Абдулрахмана, в результаті ударів загинули 23 людини, які охороняли об'єкти.

Тим часом, директор Об'єднаного штабу, американський генерал-лейтенант Дуглас Сімс заявив, що атаки були успішними, оскільки за ними відбулися великі вторинні вибухи під час попадання в збройові арсенали бойовиків. Він зазначив, що удари завдавалися зі знанням того, що на об'єктах будуть жертви.

Ситуація на Близькому Сході

Пентагон заявив, що не хоче війни з Іраном і думає, що близькосхідна країна теж не хоче війни.

Іран прагне не втручатися в регіональний конфлікт, хоча і підтримує угруповання в Лівані, Ємені, Іраку та Сирії - так звану "вісь опору", ворожу Ізраїлю та інтересам США.

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