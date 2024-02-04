Влада країни відзначила, що деякі з цих кроків можуть носити закритий характер.

Військові США завдаватимуть нових додаткових ударів по проіранських угрупованнях на Близькому Сході у відповідь на удар безпілотника по базі в Ірданії.

Про це заявив радник президента з нацбезпеки Джейк Салліван, пише Reuters. "Ми маємо намір нанести додаткові удари і зробити додаткові дії, з тим, щоб дати зрозуміти, що США дадуть відповідь на напади на наші війська, на вбивства наших людей", – сказав Салліван.

"Те, що сталося в п'ятницю, було початком, а не кінцем наших дій у відповідь, і будуть зроблені нові кроки", - пообіцяв Салліван і додав, що деякі з цих кроків можуть носити закритий характер.

Удар проіранських угруповань по базі США в Йорданії

28 січня на кордоні Йорданії та Сирії в результаті удару безпілотника вбито трьох військовослужбовців США, ще 25 - поранено. Президент США Джо Байден вже заявив, що нападали озброєні групи, які підтримує Іран. "Хоча ми ще збираємо всі факти про цей напад, нам відомо, що його здійснили радикальні збройні групи, що діють в Сирії та Іраку, які спираються на підтримку Ірану", - заявив Байден.

На момент удару троє військових спали в наметі. Саме вони і стали жертвами атаки.

Ця атака стала першим смертоносним ударом по силам США з тих пір, як в жовтні 2023 року вибухнув конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС.

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