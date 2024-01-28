Байден вже пообіцяв, що всі винні понесуть покарання.

На кордоні Йорданії і Сирії внаслідок удару безпілотника вбито трьох військовослужбовців США, ще 25 - поранені.

Президент США Джо Байден вже заявив, що нападали озброєні групи, підтримувані Іраном, пише Бі-бі-сі. "Хоча ми ще збираємо всі факти про цей напад, нам відомо, що його здійснили радикальні збройні групи, що діють в Сирії та Іраку, які спираються на підтримку Ірану", - заявив Байден.

"Можете бути впевнені в тому, що ми змусимо відповісти всіх винних в той момент і тим способом, які вважатимемо підходящим", - додав Байден, висловивши співчуття родичам загиблих.

Імена загиблих і поранених американських військових поки не розголошуються.

Ситуація на Близькому Сході

Це перший випадок загибелі військових США в регіоні з 7 жовтня, коли бойовики ХАМАС напали на Ізраїль. Хоча з тих пір американські бази на Близькому Сході неодноразово піддавалися ударам, проте США не повідомляли про жертви серед військових.

У Йорданії, яка є тісним союзником США, розміщені кілька американських військових баз, на яких знаходяться близько 3 тис. американських військових.

21 січня стало відомо, що американська військова база Аль-Асад в Іраку піддалася ракетному обстрілу. Кілька військових отримали легкі поранення. Центральне командування США повідомило тоді, що кілька балістичних ракет були націлені на базу. Більшість з них була перехоплена засобами ППО бази, але деякі все ж завдали шкоди.

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