Американський президент зазначив, що за цим смертоносним ударом стоять угруповання, які підкоряються наказам Ірану. При цьому Тегеран традиційно відкинув будь-які звинувачення.

США "відреагують" на атаку безпілотника, внаслідок якої загинули і отримали поранення американські військові в Йорданії.

Американський президент Джо Байден заявив, що США "повинні відповісти" після того, як троє американських військових були вбиті і ще десятки поранені, пише Sky News.

"У нас був важкий день на Близькому Сході. Ми втратили трьох сміливців в результаті нападу на одну з наших баз... І ми відповімо", - сказав він.

Байден поклав відповідальність за цей удар на "радикальні угруповання, які підтримує Іран".

У свою чергу міністр оборони Ллойд Остін заявив, що США зроблять всі необхідні дії для захисту країни, її військ та інтересів. "Президент і я не потерпимо нападів на американські війська, і ми будемо вживати всіх заходів для захисту США, наших військ і наших інтересів", - заявив Остін.

Він зазначив, що відповідальність за цю та інші атаки на сили США на Близькому Сході несуть підтримувані Іраном угруповання.

Відзначимо, що відповідальність за удар взяло на себе одне з діючих в Іраку і Сирії угруповання "Ісламський опір в Іраку", підтримуване Іраном.

У свою чергу Іран вважає заяви про свою причетність до цього нападу "безпідставними". Як заявив офіційний представник міністерства закордонних справ Нассер Канаані, продовження ударів США по Сирії та Іраку, а також війна в секторі Гази тільки посилять нестабільність в регіоні.

Канаані додав, що "Ісламський опір в Іраку" не підкоряється наказам Ірану.

Удар по американській базі в Йорданії

Вчора ввечері стало відомо про атаку безпілотника на американську базу в Йорданії, яка розташована недалеко від кордону з Сирією. До теперішнього часу відомо про трьох загиблих, а число поранених військових зросло з 25 до 34. Деяких поранених вже евакуювали з країни.

На момент удару троє військових спали в наметі. Саме вони і стали жертвами атаки. Американський чиновник повідомив, що по базі вдарив великий дрон.

Ця атака стала першим смертоносним ударом по силах США з тих пір, як в жовтні 2023 року почався конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС.

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