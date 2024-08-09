Переговори, на яких планується завершити угоду про припинення вогню в Газі та звільнення заручників, можуть відбутися в Досі або Каїрі.

Лідери США, Єгипту і Катару на тлі зростаючих побоювань щодо ескалації конфлікту на Близькому Сході закликали Ізраїль і ХАМАС зустрітися для негайних переговорів. Як пише Reuters, у спільній заяві трьох країн ідеться про те, що переговори, на яких планують завершити угоду про припинення вогню в Газі та звільнення заручників, можуть відбутися в Досі або Каїрі 15 серпня.

"На столі лежить рамкова угода, залишилося лише узгодити деталі її реалізації. Більше не можна втрачати час і виправдовувати подальші затримки жодній зі сторін. Настав час звільнити заручників, почати припинення вогню і виконати цю угоду", - йдеться в заяві.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вже заявив, що ізраїльські переговірники будуть присутні на зустрічі. Водночас ХАМАС не коментував заяву.

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При цьому, як пише Reuters, високопоставлений чиновник США заявив, що немає жодних надій на те, що угоду буде підписано до наступного тижня, з огляду на серйозні проблеми між ХАМАС та Ізраїлем. За його словами, необхідний рух по обидва боки столу переговорів.

Американський чиновник сказав, що заяву не було зроблено з метою вплинути на Іран, але будь-яка ескалація поставить під загрозу надію на укладення угоди між Ізраїлем і ХАМАС.

Конфлікт між Іраном та Ізраїлем

Іран звинувачує Ізраїль у вбивстві голови політбюро ХАМАС Ісмаїла Ханії. Через погрози помститися за це країна та її співрозмовники готуються до можливого обстрілу.

Напередодні Politico повідомило, що Іран може переглянути плани щодо атаки на Ізраїль. Причиною цьому є адміністрація США, яка намагається уникнути нового конфлікту на Близькому Сході.

При цьому, надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук зазначав, що війна на Близькому Сході суттєво перешкоджає інформаційній роботі України на міжнародній арені.

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