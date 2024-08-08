Адміністрація США закликала Іран переглянути свою реакцію на вибух, унаслідок якого загинув лідер ХАМАС Ісмаїл Ханія.

Адміністрація США намагається уникнути ескалації кофлікту на Близькому Сході, переконуючи Іран переглянути своє рішення про напад на Ізраїль. І, як пише Politico, посилаючись на американських чиновників, Іран потроху поступається цим переконанням.

"Останніми днями адміністрація Байдена працює дипломатичними каналами, залучаючи своїх близькосхідних союзників, щоб переконати Тегеран переглянути рішення про військову атаку на Ізраїль. За словами двох високопоставлених американських чиновників, вони попередили Іран, що масований удар тільки посилить напруженість і створить ризик прямої конфронтації між двома країнами", - зазначає видання.

Адміністрація США також закликала Іран переглянути свою реакцію на вибух, унаслідок якого загинув лідер ХАМАС Ісмаїл Ханія. Американські чиновники передавали Тегерану повідомлення про те, що якщо вибух, унаслідок якого загинув Ханія, був спричинений таємною операцією Ізраїлю, не був частиною масштабнішого нападу і не забрав життя жодного іранського громадянина, то Ірану слід переглянути свій план військового нападу на Ізраїль.

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"За словами чиновників, тепер Тегеран дедалі більше погоджується з думкою Вашингтона, хоча спочатку заперечував її... Чиновники заявили, що вони очікують певної реакції Ірану на вбивство Ханії, але Тегеран, схоже, переорієнтувався, і США не очікують нападу на Ізраїль найближчим часом", - пише Politico.

Конфлікт на Близькому Сході - останні новини

Днями президент США Джо Байден пригрозив Нетаньягу припиненням допомоги Ізраїлю. Він застеріг прем'єр-міністра країни від ескалації через зростання ризику регіональної війни.

Раніше УНІАН повідомляв, що США перекидають більше кораблів і винищувачів на Близький Схід через погрози з боку Ірану. За даними Reuters, Вашингтон готується до того, що Тегеран виконає свою обіцянку відповісти на вбивство лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії.

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