За попередніми даними, там бійці ПВК "Вагнер" навчають стрільбі деякі підрозділи ЗС РБ.

Незважаючи на заяви білоруського диктатора Олександра Лукашенка, що найманці Пригожина ще не перекинуті в Білорусь, вони вже можуть перебувати в країні.

За інформацією, яку отримав "Беларускі Гаюн", близько 200 найманців ПВК "Вагнер" в даний момент можуть перебувати на території військового полігону "Лосвідо" (Вітебський район, Вітебської обл).

Полігон "Лосвідо" знаходиться в ≈52 км.від кордону з РФ і ≈150 км. від кордону з Латвією. За попередніми даними, там бійці ПВК "Вагнер" навчають стрільбі деякі підрозділи ЗС РБ.

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Там зазначили, що масштабного переміщення до Білорусі найманців ПВК "Вагнер" поки не зафіксовано, як і не зафіксовано прибуття до Білорусі тактичної ядерної зброї, всупереч твердженням Лукашенка.

Бійці ПВК "Вагнер" у Білорусі - деталі

Білоруський узурпатор Олександр Лукашенко розповів про свої плани щодо найманців ПВК "Вагнер", а також розкрив місце знаходження Євгена Пригожина. Для білоруських ЗМІ Лукашенко заявив, що ватажок ПВК "Вагнер" знаходиться в Росії. За його словами, бійці ПВК "Вагнер" перебувають у своїх таборах, куди їх направили на відновлення.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що незважаючи на домовленість про "переїзд" ПВК "Вагнер" до Білорусі, в країну прибуло лише невелика кількість найманців Євгена Пригожина.

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