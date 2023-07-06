Самопроголошений президент Білорусі уточнив, що він не бачить для себе ризиків надати "вагнерівцям" прихисток.

Білоруський узурпатор Олександр Лукашенко розповів про свої плани щодо найманців ПВК "Вагнер", а також розкрив місцеперебування Євгена Пригожина.

Для білоруських ЗМІ Лукашенко заявив, що ватажок ПВК "Вагнер" перебуває у Росії. За його словами, бійці ПВК "Вагнер" перебувають у своїх таборах, куди їх направили на відновлення.

"Мене абсолютно не хвилює і не турбує, що у нас буде розміщено певну кількість цих бійців. Більше того, їх буде розміщено під певні умови. Головна умова: якщо нам потрібно буде задіяти цей підрозділ для оборони держави, він буде задіяний миттєво. І їхній досвід буде затребуваний. Що стосується Євгена Пригожина, він перебуває у Санкт-Петербурзі. Де він сьогодні вранці? Може, до Москви поїхав...", - сказав Лукашенко.

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Самопроголошений президент Білорусі уточнив, що він не бачить для себе ризиків надати "вагнерівцям" прихисток.

"Це не той випадок, яким мене намагаються напружити", - додав Лукашенко.

Переміщення бійців ПВК "Вагнер" в Білорусь

24 червня ввечері Пригожин зупинив свій "марш справедливості" після переговорів з Лукашенком. За озвученими домовленостями, "вагнерівці" та їхній ватажок Пригожин мали переїхати до Білорусі, але українська розвідка підтвердила перебування "кухаря Путіна" в Пітері.

Лукашенко раніше зізнався, що обговорював з рашистами ліквідацію Пригожина під час заколоту.

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