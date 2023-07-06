Столтенберг наголосив, що в НАТО уважно стежать за тим, що відбувається в Білорусі.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що попри домовленість про "переїзд" ПВК "Вагнер" до Білорусі, до країни прибула лише невелика кількість найманців Євгена Пригожина.

"Ми бачили деякі приготування до розміщення сил ПВК "Вагнер". Наразі ми ще не бачили, щоб їх так багато прибуло. Ми, звичайно, уважно стежимо за тим, що відбувається в Білорусі", – розповів Столтенберг в інтерв'ю Politico.

За словами генсека НАТО, найманці ПВК "Вагнер" продовжують діяти в Африці. Водночас частина бойовиків "перебувають в Україні, але не на передовій".

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Крім того, Столтенберг висловив думку, що остаточні висновки щодо наслідків останніх подій для ПВК "Вагнер" робити ще занадто рано.

"Переїзд" найманців ПВК "Вагнер" до Білорусі

Під час заколоту ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина в Росії 24 червня у нього відбулися переговори з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Саме після них він розвернув колону військової техніки, що рухалася в бік Москви. За підсумками переговорів Пригожин разом із бійцями ПВК мав поїхати до Білорусі.

Вже 1 липня ЗМІ показали табір для "вагнерівців" у Білорусі. Він розрахований на 8 тисяч осіб і був збудований під Осиповичами.

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