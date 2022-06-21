Секретар Ради Безпеки Російської Федерації Микола Патрушев пригрозив Литві та її громадянам.

У Російській Федерації пообіцяли відповісти Литві на транспортну блокаду підсанкційних товарів у Калінінградській області.

Про це повідомляє "РИА Новости".

Секретар Ради Безпеки Російської Федерації Микола Патрушев пригрозив Литві та її громадянам відповіддю за заборону транзитного перевезення товарів і технологій, на які накладені санкції, між Росією та Калінінградською областю.

"Ми скоро відповімо на рішення Вільнюса оголосити транспортну блокаду Калінінградської області, це серйозно позначиться на жителях Литви", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, Литва з 18 червня припинила транзит підсанкційних вантажів між Калінінградською областю і основною територією РФ.

Згодом губернатор Калінінградської області Антон Аліханов заявив, що рішення Литви про заборону транзиту є "економічним задушенням регіону". За словами Аліханова, влада буде домагатися перегляду рішення.

Пізніше член Ради Федерації Андрій Клішас заявив, що "спроба встановлення транспортної блокади Калінінградської області з боку Литви є порушенням суверенітету Росії над цим регіоном".

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