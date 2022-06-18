Губернатор Калінінградської області Антон Аліханов відреагував на рішення Литви обмежити транзит товарів до регіону.
Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.
Так, губернатор заявив, що рішення Литви про заборону транзиту є "економічним задушенням регіону". За словами Аліханова, влада буде домагатися перегляду рішення.
Він повідомив, що під заборону транзиту потрапить до 50% номенклатури вантажів, у тому числі будматеріали і метали.
Аліханов запевняє, що "дії Литви щодо обмеження транзиту в Калінінград незаконні і можуть мати далекосяжні наслідки для Євросоюзу".
Як повідомляв УНІАН, Литва з 18 червня припиняє транзит підсанкційних вантажів між Калінінградською областю і основною територією РФ.
Литовська залізнична компанія LTG Cargo отримала відповідні роз'яснення Європейської комісії. Згідно з ними, товари і вантажі, які потрапили під санкції, не можуть перевозитися територією Євросоюзу, навіть якщо йдуть транзитом з однієї території РФ на іншу.
Раніше колишній заступник Міністра оборони Польщі, офіцер і публіцист Ромуальд Шереметєв виступив за демілітаризацію російського Калінінграда.