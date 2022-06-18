Росіяни вважають, що Литва "економічно душить" регіон.

Губернатор Калінінградської області Антон Аліханов відреагував на рішення Литви обмежити транзит товарів до регіону.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Так, губернатор заявив, що рішення Литви про заборону транзиту є "економічним задушенням регіону". За словами Аліханова, влада буде домагатися перегляду рішення.

Він повідомив, що під заборону транзиту потрапить до 50% номенклатури вантажів, у тому числі будматеріали і метали.

Аліханов запевняє, що "дії Литви щодо обмеження транзиту в Калінінград незаконні і можуть мати далекосяжні наслідки для Євросоюзу".

Як повідомляв УНІАН, Литва з 18 червня припиняє транзит підсанкційних вантажів між Калінінградською областю і основною територією РФ.

Литовська залізнична компанія LTG Cargo отримала відповідні роз'яснення Європейської комісії. Згідно з ними, товари і вантажі, які потрапили під санкції, не можуть перевозитися територією Євросоюзу, навіть якщо йдуть транзитом з однієї території РФ на іншу.

Раніше колишній заступник Міністра оборони Польщі, офіцер і публіцист Ромуальд Шереметєв виступив за демілітаризацію російського Калінінграда.

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