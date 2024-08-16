Індійцям радять зв'язатися з посольством, яке знаходиться у Росії.

Громадянам Індії, які живуть у Курській, Бєлгородській та Брянській областях, рекомендують виїхати за межі цих регіонів через нестабільну ситуацію, яка склалася після вторгнення Росії в Україну.

Відповідну заяву розміщено на офіційному сайті посольства Індії у Москві. Індійцям пропонують знайти можливості для тимчасового переселення до інших регіонів.

"З огляду на останні інциденти безпеки у Брянському, Бєлгородському, Курському регіонах, громадянам Індії рекомендується вжити необхідних запобіжних заходів та тимчасово переселитися за межі цих областей", - сказано в заяві. Відео дня

Наступ на Росію

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня стало відомо, що українські військові перейшли кордон у Курській області. На думку експертів, вторгнення України в цей регіон може стати поворотним моментом в історії Росії.

Сьогодні стало відомо, що на частині Курщини, яка перебуває під українським контролем, створили військову комендатуру. Її очолив генерал-майор Едуард Москальов.

Напередодні повідомлялося, що у Білгородській області ввели режим надзвичайної ситуації регіонального рівня через "активність ВСУ".

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