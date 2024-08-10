Режим КТО періодично вводять у різних регіонах Росії.

У Брянській області Російської Федерації введено режим контртерористичної операції "у зв'язку з підвищенням рівня диверсійно-терористичних загроз з боку України", повідомляє Національний антитерористичний комітет РФ.

У зв'язку з "підвищенням рівня диверсійно-терористичних загроз з боку України" в Курській області введено режим КТО, повідомив губернатор областей Олексій Смирнов.

Також режим КТО також запроваджено у Білгородській області, повідомляє Національний антитерористичний комітет.

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Режим КТО передбачає посилення охорони громадського порядку, тимчасове відселення громадян, обмеження руху транспорту, перевірку документів і контроль телефонних переговорів громадян.

Його періодично вводять у різних регіонах Росії. 22 травня 2023 року його оголосили в Бєлгородській області після того, як кордон перейшли бійці легіону "Свобода Росії" і "Російського добровольчого корпусу" - збройних формувань, які воюють на боці України.

Також НАК оголосив про введення режиму "контртерористичної операції" на території Москви, а також Московської та Воронезької областей вранці 24 червня. Це сталося незабаром після того, як Євген Пригожин виступив проти Міністерства оборони і почав збройний заколот проти чинної влади.

Ситуація в Курській області

У Курській області РФ із 7 серпня оголосили режим надзвичайної ситуації (НС), заявив виконувач обов'язків губернатора регіону Олексій Смирнов.

За його словами, режим введено для "ліквідації наслідків заходу на територію регіону ворожих сил", у прикордонних районах зберігається складна оперативна обстановка.

Росія перекидає в Курську область сили з Харківського напрямку, з'ясував The Insider. Державні росканали поширили відео колон російської техніки з прихованими розпізнавальними знаками. Як з'ясувало видання, під "блюром" знаходиться перекреслений квадрат - тактичний знак російських сил на півночі Харківської області. На кадрах здебільшого видно вантажівки з особовим складом, на зразок тих, що були знищені українцями сьогодні вночі біля Рильська.

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