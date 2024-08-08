Територія обох країн є зоною бойових дій, заявив депутат.

Україна може використовувати озброєння, передане Німеччиною, на свій розсуд. Це стосується й просування територією Росії.

Про це в коментарі газеті Berliner Morgenpost сказав голова Комітету з питань оборони Бундестагу Маркус Фабер. Він не бачить проблеми у використанні німецької зброї для просування на російській території, оскільки РФ також є зоною бойових дій.

"Коли зброя передається Україні, вона стає українською зброєю. Це стосується всіх матеріалів, в тому числі і Leopard-2. У зв'язку з нападом Росії на Україну, територія обох держав є зоною бойових дій. Використання зброї підпадає під дію положень міжнародного права", - пояснив Фабер. Відео дня

Бої в Курській області

Нагадаємо, 6 серпня стало відомо про прорив російського кордону та просування у Курській області. Російські пропагандисти поширювали панічні повідомлення від початку подій, тоді як Міноборони РФ визнало прорив набагато пізніше.

Спочатку окупанти заявили, що нібито відбили всі атаки та "вигнали" противника, однак згодом видалили цю частину повідомлення. Відомо, що бої тривають, однак офіційної інформації майже немає.

Вчора повідомлялося, що Росія могла втратити контроль над газовимірювальною станцією "Суджа" та до 350 квадратних кілометрів території регіону.

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