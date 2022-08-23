Міністр енергетики країни звинуватив попередній уряд у припиненні поставок газу з Росії.

Уряд Болгарії почне переговори про відновлення поставок газу за контрактом з "Газпромом".

Про це заявив міністр енергетики Болгарії Росен Христов, повідомляє "Свободна Європа".

За його словами, відновлення переговорів з російським "Газпромом" щодо постачання газу є неминучими. Також, чиновник звинуватив попередній уряд у припиненні поставок газу з Росії.

"Ми довели відносини з Росією до межі. Такого ніколи не було. Ми вислали всіх дипломатів. Ми припинили будь-яке спілкування...", – сказав Христов.

У червні Болгарія вислала 70 російських дипломатів і чиновників за підозрою в шпигунстві.

Наприкінці квітня "Газпром" в односторонньому порядку та в порушення контракту припинив постачання газу до Болгарії. Це сталося через відмову країни оплачувати постачання природного газу за новою схемою - у рублях, що не відповідає укладеним раніше контрактам.

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