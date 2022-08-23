Уряд Болгарії почне переговори про відновлення поставок газу за контрактом з "Газпромом".
Про це заявив міністр енергетики Болгарії Росен Христов, повідомляє "Свободна Європа".
За його словами, відновлення переговорів з російським "Газпромом" щодо постачання газу є неминучими. Також, чиновник звинуватив попередній уряд у припиненні поставок газу з Росії.
"Ми довели відносини з Росією до межі. Такого ніколи не було. Ми вислали всіх дипломатів. Ми припинили будь-яке спілкування...", – сказав Христов.
У червні Болгарія вислала 70 російських дипломатів і чиновників за підозрою в шпигунстві.
Наприкінці квітня "Газпром" в односторонньому порядку та в порушення контракту припинив постачання газу до Болгарії. Це сталося через відмову країни оплачувати постачання природного газу за новою схемою - у рублях, що не відповідає укладеним раніше контрактам.