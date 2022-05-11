Також Болгарія активізувала переговори з Азербайджаном про збільшення постачання газу.

Болгарія домовилася про постачання зрідженого природного газу зі США з червня після того, як російський "Газпром" припинив постачання газу.

Про це було оголошено після зустрічі прем'єр-міністра Болгарії Кирила Петкова та віце-президентки США Камали Гарріс у Вашингтоні, повідомляє Bulgarian News Agency.

Прем'єр-міністр Петков зазначив, що партнерство зі США разом із солідарністю та підтримкою ЄС є важливою частиною забезпечення газової незалежності Болгарії.

"Було домовлено, що реальні поставки скрапленого газу до Болгарії будуть здійснюватися за цінами, нижчими за ціни "Газпрому", починаючи з червня", - зазначив він.

Зазначимо, що Болгарія намагається забезпечити поставки природного газу після того, як російський "Газпром" припинив поставки через відмову Софії платити в рублях.

Болгарія активізувала переговори з Азербайджаном про збільшення постачання газу і сподівається домовитися про угоди щодо зрідженого природного газу через термінали у Греції та Туреччині.

Нагадаємо, Болгарія пригрозила не підтримати новий пакет санкцій ЄС проти Росії, якщо для неї не зроблять виняток у запропонованій забороні на закупку російської нафти.

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