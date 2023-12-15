В уряді вважають, що варто бути обережними з РФ.

Слова Путіна про те, що все узбережжя Чорного моря раніше було російським, видає його імперські амбіції за рахунок кількох країн, які зараз знаходяться в Європейському Союзі.

Про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Микола Деньков на другому дні саміту ЄС у Брюсселі, пише Euractiv. "Певною мірою це не є чимось новим, але, з іншого боку, ми повинні серйозно ставитися до таких заяв, тому що якщо раніше вони звучали просто як слова, то з недавніх пір вони виглядають як план дій, тому, дійсно, ми повинні бути дуже обережні", - сказав він.

Деньков вважає, що Болгарія повинна уважно дивитися на наступні кроки РФ і інтегрувати свою армію в структури НАТО. "Багато людей, в тому числі і я, кажуть, що ми повинні бути готові, і я сподіваюся, що болгарське суспільство зрозуміє, що ми повинні бути пильними в цьому сенсі... Ми повинні бути готові до того, що, не дай Бог, щось трапиться", - додав прем'єр.

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Відповідаючи на питання, чи буде Росія використовувати велику кількість россян, які проживають в Болгарії, для територіальних претензій, він сказав, що не став би проводити такий зв'язок.

Видання зазначає, що близько 300 тисяч громадян РФ придбали нерухомість в Болгарії, в основному на узбережжі Чорного моря.

Що Путін сказав про Чорне море

Нагадаємо, вчора російський диктатор вперше з початку повномасштабної війни провів "пряму лінію". Він знову розповідав свою "історію України".

Один з коментарів стурбував болгарських журналістів. Вони інтерпретували слова Путіна про те, що "все узбережжя Чорного моря стало російським після російсько-турецьких воєн" як натяк на можливі територіальні претензії РФ.

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