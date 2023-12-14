Російський диктатор запевняє, що відкритий до діалогу, але взагалі може обійтися і без Макрона.

Під час "прямої лінії" з росіянами Володимир Путін поскаржився, що президент Франції Еммануель Макрон припинив йому телефонувати і фактично розірвав відносини. Це зізнання російський диктатор зробив у відповідь на запитання французького журналіста про стан відносин між двома лідерами.

За словами Путіна, у нього з Путіним були "досить хороші робочі відносини", які припинилися за ініціативою Парижу. "У якийсь момент президент Франції припинив відносини з нами. Ми цього не робили, я – ні. Він зробив. Якщо буде інтерес, ми готові. Якщо ні, ми впораємося. У нас є інші справи", – сказав Путін.

А до цього під час обговорення інших тем на "прямій лінії" Путін похвалив словацького прем’єр-міністра Роберта Фіцо та його угорського колегу Віктора Орбана, назвавши їх "не проросійськими, а пронаціональними" лідерами.

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"Всі інші залежать від старшого брата", – сказав Путін, вочевидь, натякаючи на Сполучені Штати.

Телефонні переговори Макрона і Путіна

Як писав УНІАН, протягом кількох тижнів перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну та деякий час після його початку президент Франції Еммануель Макрон провів багато раундів телефонних переговорів з Путіним, прагнучи відмовити російського диктатора від агресії. Пізніше Макрон стверджував, що робив це на прохання Зеленського.

Ці постійні дзвінки Макрона Путіну неабияк дратували лідерів східноєвропейських країн. Своє невдоволення зокрема висловлювали прем’єри Польщі та Естонії.

Також нестримну жагу Макрона говорити з Путіним неодноразово висміювали у мемах.

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