Думки експертів різняться.

До нового пакету військової допомоги Україні від Великої Британії увійдуть авіабомби з лазерним наведенням Paveway IV.

Про це пише Business Insider із посиланням на міністерство оборони країни. Засновник аналітичного центру European Resilience Initiative Center Сергій Сумленний каже, що головною метою цієї зброї стануть російські системи ППО, радари, склади і центри зв'язку.

Також авіабомби можуть скласти конкуренцію російським планувальним бомбам, за допомогою яких загарбники пробивають оборону української армії. Він переконаний, що в аналогічних операціях проти окупантів Paveway будуть особливо ефективні в поєднанні з іншою високоточною зброєю.

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Водночас помічник директора з оборонних досліджень RAND Europe Джеймс Блек вважає, що Повітряним силам України буде важко ризикувати в рейдах через ризик збиття з боку РФ, тому Paveways навряд чи матимуть преобразуючий вплив на поле бою. Він вважає, що набагато більший вплив матимуть ракети ATACMS - вони здатні вражати ширший спектр цілей і не потребують навігації по ворожих ППО або ризику для пілотованих літаків.

Експерт із Росії та повітряних війн із британського Королівського інституту об'єднаних служб Джастін Бронк зазначає, що Україна не має обладнання, яке дасть змогу повною мірою використовувати лазерне наведення, а літакам доведеться скидати бомби на великій відстані, що обмежить їхню точність.

Допомога Україні від Великої Британії: останні новини

Нагадаємо, 23 квітня британський прем'єр Ріші Сунак оголосив про найбільший в історії пакет військової допомоги Україні.

До нього увійшли 60 катерів, понад 1600 ракет, зокрема далекобійні Storm Shadow, понад 400 транспортних засобів і близько 4 мільйонів набоїв до стрілецької зброї.

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