В ЄС наголошують, що президент Росії Володимир Путін має зрозуміти, що Євросоюз не знизить підтримки України.

Євросоюз повинен допомагати Україні не лише для завтрашньої битви, а й готувати багаторічну програму підтримки. Про це заявив віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель на брифінгу перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу у Стокгольмі.

"Ми повинні продовжувати підтримувати Україну і ми повинні це робити у довгостроковій перспективі. Не лише забезпечувати боєприпасами для завтрашньої битви, але й піклуватися у середньостроковій перспективі та готувати багаторічну підтримку для України. Україна має бути впевненою, що ми будемо підтримувати її не лише в кожен день битв у війні, але й у довгостроковій перспективі", - сказав Боррель.

Високий представник ЄС наголосив, що Росія та її президент Володимир Путін мають зрозуміти, що Євросоюз не знизить підтримки України.

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"Тому, припиніть чекати від нас втоми. Ми не втомимося", - підкреслив Боррель.

Він зазначив, що Європа підтримуватиме мирний плану, запропонований президентом України Володимиром Зеленським, а також допоможе в пошуках шляхів притягнення Росії до відповідальності.

"Особисто я і багато країн-членів підтримаємо ідею інтернаціоналізованого трибуналу (міжнародного - УНІАН). Ми повинні шукати рішення, яке з'явиться швидко. Нам потрібне рішення, яке можна втілити практично, і буде підготовлене до застосування", - сказав Боррель.

Європейська допомога Україні

Як повідомляв УНІАН, 5 травня Рада ЄС остаточно погодила виділення 1 мільярда євро на спільні закупівлі боєприпасів і ракет для України в рамках Європейського фонду миру. Це має зробити внесок у подальше зміцнення спроможності і стійкості України для захисту її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності.

Зокрема, буде профінансовано надання Україні артилерійських снарядів калібром 155 мм, і також, в разі надходження відповідного запиту, кошти спрямують на надання ракет.

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