На закупівлю мільйона снарядів потрібні 4 мільярди євро, поки виділена лише половина суми.

Рада Європейського Союзу схвалила виділення 1 мільярда євро на закупівлю боєприпасів для України. Про це повідомляє прес-служба організації.

Гроші виділяють в рамках Європейського фонду миру на фінансування закупівлі для ЗСУ 155-міліметрових артилерійських снарядів і, при необхідності, ракет. Закуповувати їх будуть у європейської оборонної промисловості.

"ЗСУ необхідна значна кількість боєприпасів для захисту українського народу і території. Їм потрібно швидко. Разом з попереднім рішенням оперативно надати боєприпаси з існуючих запасів, ми виділяємо на ці цілі 2 мільярди євро (з урахуванням попереднього пакету – УНІАН), доводячи загальну військову допомогу ЄС Україні до 5,6 мільярда євро", – заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

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Зазначається, що за ці гроші будуть профінансовані контракти, укладені не пізніше 30 вересня цього року. Попередній пакет на 1 млрд євро був спрямований на компенсацію вартості боєприпасів, які країни Європи раніше передали Україні зі своїх армійських запасів.

Поставки боєприпасів в Україну

2 березня Україна формально запросила у країн ЄС 1 мільйон боєприпасів, які гостро потрібні фронту. Йдеться в першу чергу про ракети ППО і артилерійські снаряди калібру 155 мм. за словами Міністра оборони Резнікова, загальна вартість такої кількості боєприпасів становить близько 4 мільярдів євро.

У березні Рада ЄС погодив процедуру спільних закупівель боєприпасів Україні, взявши на себе зобов'язання протягом наступних 12 місяців поставити один мільйон артилерійських боєприпасів для України. Перший мільярд євро в рамках цієї програми був виділений Євросоюзом 13 квітня.

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