Рада Європейського Союзу схвалила виділення 1 мільярда євро на закупівлю боєприпасів для України. Про це повідомляє прес-служба організації.
Гроші виділяють в рамках Європейського фонду миру на фінансування закупівлі для ЗСУ 155-міліметрових артилерійських снарядів і, при необхідності, ракет. Закуповувати їх будуть у європейської оборонної промисловості.
"ЗСУ необхідна значна кількість боєприпасів для захисту українського народу і території. Їм потрібно швидко. Разом з попереднім рішенням оперативно надати боєприпаси з існуючих запасів, ми виділяємо на ці цілі 2 мільярди євро (з урахуванням попереднього пакету – УНІАН), доводячи загальну військову допомогу ЄС Україні до 5,6 мільярда євро", – заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.
Зазначається, що за ці гроші будуть профінансовані контракти, укладені не пізніше 30 вересня цього року. Попередній пакет на 1 млрд євро був спрямований на компенсацію вартості боєприпасів, які країни Європи раніше передали Україні зі своїх армійських запасів.
Поставки боєприпасів в Україну
2 березня Україна формально запросила у країн ЄС 1 мільйон боєприпасів, які гостро потрібні фронту. Йдеться в першу чергу про ракети ППО і артилерійські снаряди калібру 155 мм. за словами Міністра оборони Резнікова, загальна вартість такої кількості боєприпасів становить близько 4 мільярдів євро.
У березні Рада ЄС погодив процедуру спільних закупівель боєприпасів Україні, взявши на себе зобов'язання протягом наступних 12 місяців поставити один мільйон артилерійських боєприпасів для України. Перший мільярд євро в рамках цієї програми був виділений Євросоюзом 13 квітня.