Дружина показала зворушливі фото малюка та розкрила ім'я.

Колишній прем'єр Великої Британії, друг України Борис Джонсон увосьме став батьком.

Радісну звістку повідомила дружина політика Керрі Джонсон в Instagram. У пари народилася третя спільна дитина.

Малюка назвали Френк Альфред Одіссеус Джонсон. Він з'явився на світ 5 липня о 9.15 ранку.

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Всього у 59-річного Бориса восьмеро дітей. Від шлюбу з Мариною Віллер у них четверо дітей. Також у нього є дочка, яку йому народила мистецтвознавиця Гелен Макінтайр.

У шлюбі з Керрі Сімондс-Джонсон у нього тепер троє дітей. Окрім Френкі, дружина подарувана політику сина у квітні 2020-го, і доньку у грудні 2021-го.

"Я обожнюю кожну хвилину цієї сонної дитини-бульбашки. Бачити, як мої старші двоє обіймають свого братика з такою радістю та хвилюванням, було найпрекраснішим, що можна було побачити. Ми всі дуже вражені", - прокоментувала Керрі.

Особисте життя Бориса Джонсона

Першою дружиною Джонсона була Аллегра Мостін-Овен, вони одружилися у 1987 році, а у 1993-му - розлучилися. У цьому ж році Джонсон взяв у дружини юристку Марину Вілер, у них народилося четверо дітей. Цей шлюб теж розпався.

Новий шлюб Джонсон уклав у травні 2021-го з політичною активісткою Керрі Сімондс. Примітно, що вона ще до шлюбу - у квітні 2020 року, народила від нього сина. У грудні 2021 року у пари народилася донька.

У травні Керрі оголосила про третю вагітність.

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