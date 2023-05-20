Скоро прибуде "новий член команди", поділилася дружина друга України.

У родині великого друга України, колишнього прем'єра Великобританії Бориса Джонсона буде поповнення.

Дружина екс-прем'єра Британії Керрі на своїй сторінці в Instagram повідомила, що скоро народить йому третю дитину і показала фотографію, на якій зображена з двома дітьми - Ромі і Вілфредом.

Дружина Джонсона поділилася, що "новий член команди прибуде вже через кілька тижнів". "Вільф у захваті від того, що знову стане старшим братом, і постійно розмовляє про це. Я не думаю, що Ромі має уявлення про те, що буде далі. Вона скоро зрозуміє", - написала дружина.

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Сім'я Бориса Джонсона - що потрібно знати

Першою дружиною Джонсона була Аллегра Мостін-Овен, вони одружилися у 1987 році, а у 1993-му - розлучилися. У цьому ж році Джонсон взяв у дружини юристку Марину Вілер, у них народилося четверо дітей. Цей шлюб теж розпався.

Новий шлюб Джонсон уклав у травні 2021-го з політичною активісткою Керрі Саймондс. Примітно, що вона ще до шлюбу - у квітні 2020 року, народила від нього сина. У грудні 2021 року у пари народилася донька.

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