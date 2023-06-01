Головне завдання для країни - це проведення реформ.

Наявність невизнаного Придністров'я не створить Молдові проблем при вступі до Євосоюзу.

Про це заявив високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє "Європейська правда". "Рух Молдови до ЄС не залежить від Придністров'я", – зазначив він.

Боррель навів приклад, що Кіпр зміг приєднатися до ЄС, маючи територіальні проблеми. "Молдова теж може це зробити", – сказав європейський дипломат.

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Але, за словами Борреля, найголовніше це те, що Молдова повинна впроваджувати реформи.

Вступ Молдови до ЄС

Молдова у березні 2022 року подала заявку на вступ до Євросоюзу. А в кінці червня Молдові, як і Україні, надали статус кандидата на вступ до ЄС.

У кінці травня у Кишиневі пройшов великий мітинг на підтримку вступу країни до ЄС. У виступі на заході президент Санду заявила, що молдавани хочуть в Євросоюз, і назвала крайнім терміном вступу – 2030 рік.

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