Саме зі столиці Англії колишній молдавський поліцейський керує підготовкою для проросійського повстання у Кишиневі.

Керуванням поваленням влади у Кишиневі та передачі її під протекторат Москви займається колишній високопосадовець молдавської поліції. Як повідомляє The Times, він керує процесом з Лондона.

Видання дізналося цю інформацію з доповіді, котру передали група молдовських та британських юристів до Міністерства закордонних справ Великої Британії.

Цим колишній працівником правоохоронних органів є Георгій Кавкалюк. Він був заступником начальника Генерального інспекторату поліції та працював саме під час каденції президента Молдови Ігоря Додона, котрий сповідував проросійський напрямок.

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Молдовський уряд підтримав цю групу юристів та звернувся до Британії з проханням про екстрадицію Кавкалюка. Перед тим учасники цієї кампанії вже попросили чиновників у Лондоні заморозити його активи, використовуючи британський режим санкцій.

За словами речника молдовського уряду, колишній офіцер є ключовим гравцем у зусиллях з повалення проєвропейського уряду в Кишиневі.

Раніше Кавкалюк уже був оголошений у міжнародний розшук Кишиневом. Його звинувачують у фабрикуванні справ проти двох членів партії "Платформа "Гідність і правда" (DA).

Наразі Каваклюк зі столиці Великої Британії займається керівництвом молдовською політпартією "Будуємо Європу вдома" (РАСЕ). Також нещодавно він публікував свої фотографії під час коронації короля Чарльза III та в Ліверпулі напередодні Євробачення – ці переїзди викликали питання про його фінанси.

Він заперечив ці звинувачення: "Вони застарілі і не відповідають дійсності".

У відповідному документі про запровадження санкцій проти Кавкалюка міститься ствердження, що він перебуває в центрі складної мережі маріонеток Кремля. На думку юристів нею керує ФСБ.

У доповіді містяться докази, що створення його партії, а також воєнізованого формування "Народний щит" "нагадує організовані ФСБ "сили самооборони Криму", які виникли на початку анексії півострова у 2014 році.

"Оснащена сучасними засобами зв'язку і формою військово-правоохоронного стилю, з офіційними посвідченнями особи, ця група, що налічує близько 130 осіб, має ознаки нової воєнізованої групи", – йдеться в доповіді.

У Британії здивовані рішенням уряду, котрий досі не провів екстрадицію Каваклюка назад до Молдови:

"Протягом багатьох років Лондон мав репутацію безпечного притулку для східноєвропейських олігархів, які часто мають тісні зв'язки з Путіним. Це нарешті змінюється після вторгнення в Україну, але я зустрічався з президенткою Молдови тричі в присутності високопоставленого чиновника МЗС, і цей запит на екстрадицію обговорювався. Якщо ми серйозно ставимося до підтримки європейської демократії, то вона не може обмежуватися лише Україною", – сказав Тобіас Елввуд, голова комітету з питань оборони парламенту Британії.

Відносини Росії та Молдови: що відомо

На початку лютого УНІАН повідомляв, що молдовська влада отримала від українського президента Володимира Зеленського план, який передбачав захоплення країни російськими силами. Це призвело до того, що молдавські спецслужби виявили диверсійну діяльність, спрямовану на підрив держави Молдови, дестабілізацію та порушення громадського порядку.

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що Молдова поки що не планує відмовлятися від нейтрального статусу. Вона вказала на те, що такий пункт прописаний в Конституції країни.

Як також заявила Санду, Кремль хоче поставити керувати країною проросійських представників, щоб мати можливість використовувати Молдову у війні проти України. Росія все ще намагається скинути законну владу країни.

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