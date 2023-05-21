Президент країни Майя Санду назвала крайнім терміном вступу країни в ЄС 2030 рік.

У столиці Молдови Кишиневі проходить проєвропейський мітинг на підтримку вступу країни до Євросоюзу. Він був організований напередодні прибуття десятків європейських лідерів до Молдови на саміт Європейського політичного співтовариства 1 червня.

Як повідомляє Радіо Свобода Молдова, ініціатором заходу виступила президент країни Майя Санду. На мітингу також виступила голова Європарламенту Роберта Метсола.

У своєму виступі президент Санду заявила, що молдавани хочуть в Євросоюз, і назвала крайнім терміном вступу – 2030 рік.

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"Ми прийшли сказати прямо: молдавани — європейці, місце Молдови — в ЄС", - сказала Санду.

Також кілька разів Санду згадувала війну в Україні, підтверджуючи свою підтримку українців, навіть якщо Молдова, за її словами, не може внести великий внесок в оборону сусідньої країни.

Голова Європарламенту Роберта Метсола висловила підтримку Молдові, заявивши, що в ЄС чекають Молдову "з відкритими серцями і обіймами". Однак Метсола не назвала жодних термінів інтеграції Молдови до ЄС.

Водночас у кількох містах Молдови опозиційна партія "Шор", що вважається проросійською, організувала мітинги для організації референдуму про напрям зовнішньої політики Молдови.

Молдова та ЄС

Молдова у березні 2022 року подала заявку на вступ до Євросоюзу. Тоді президент країни Майя Санду оголосила, що країна визначить час виходу з СНД, коли Молдова досягне прогресу в євроінтеграції.

Зараз Молдова все ще залишається членом СНД, але в квітні почала денонсацію деяких договорів в рамках цієї організації.

У недавньому інтерв'ю Санду заявила, що Молдова більше не прийматиме саміти СНД і налаштована на вихід з організації, оскільки РФ зневажає інтереси офіційного Кишинева.

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